Почти 50% опрошенных россиян отметили рост личных доходов в 2025 году

При этом фиксируется и усиление финансовой дисциплины: каждый шестой респондент систематически направляет на сбережения до 10% ежемесячного дохода, сообщила пресс-служба ПСБ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Рост личных доходов в 2025 году отметили 47% опрошенных россиян. Об этом сообщила пресс-служба ПСБ со ссылкой на Индекс финансовых достижений, рассчитанный "ПСБ Благосостояние" на основе опроса порядка 3,2 тыс. человек, проведенного в октябре-ноябре 2025 года в 27 субъектах России.

"В 2025 году наблюдается устойчивая позитивная динамика в финансовом положении российских домохозяйств. Почти половина населения (47%) отметила рост личных доходов, при этом распределение масштабов увеличения носит дифференцированный характер: у 21% россиян доход вырос до 10%, у 20% - в пределах 30%, у 5% - до 50%. Около трети опрошенных сохранили доход на прежнем уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что параллельно с ростом доходов фиксируется и усиление финансовой дисциплины: каждый шестой респондент систематически направляет на сбережения до 10% ежемесячного дохода. Помимо этого, с 28% в 2024 году до 39% в 2025 году возросла вовлеченность россиян в инвестиционную деятельность, что является индикатором растущей финансовой грамотности населения.

Кроме того, "ПСБ Благосостояние" зафиксировал рост популярности банковских вкладов, сообщили в пресс-службе, пояснив, что к ноябрю 2025 года ими пользовались 46% россиян, что на 6 процентных пунктов (п.п.) больше, чем годом ранее. Доля респондентов с пассивным доходом за год выросла на 15 п. п. и достигла 39%.

Как проинформировали в пресс-службе, данные индекса также свидетельствуют о росте кредитной дисциплины среди россиян. В частности, почти половина граждан (47%) не имеют непогашенных кредитов - за год этот показатель вырос на 3 п. п. Помимо этого, существенно улучшилось благосостояние российских домохозяйств: более половины опрошенных владеют собственным жильем, каждый пятый респондент выплачивает кредит за свою недвижимость.

"Индекс финансовых достижений - важный индикатор в построении финансовой культуры и грамотного инвестиционного поведения россиян. Стабильность индекса говорит о том, что финансовая грамотность населения, финансовое здоровье и уровень благосостояния граждан успешно прошли проверку в условиях меняющейся экономики и трансформации рынка финансовых услуг", - сказал старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев, чьи слова приводятся в сообщении.