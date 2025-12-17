Более 300 тыс. учащихся прошли обучение IT-навыкам в VK Education

Наиболее популярными направлениями среди студентов стали курсы по основам ИИ и машинного обучения, алгоритмам и структурам данных, базовому Python, продакт-менеджменту в IT, а также разработке веб-сервисов на Golang

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Свыше 300 тыс. студентов и школьников прошли обучение IT-навыкам на программах VK Education по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба VK.

"Более 310 тыс. студентов и школьников обучались IT-навыкам в проектах VK Education в 2025 году. Было реализовано 135 образовательных программ", - рассказали в пресс-службе.

Наиболее популярными направлениями среди студентов стали курсы по основам ИИ и машинного обучения, алгоритмам и структурам данных, базовому Python, продакт-менеджменту в IT, а также разработке веб-сервисов на Golang. В свою очередь число студентов, присоединившихся к VK в качестве сотрудников по итогам обучения, выросло за год вдвое, до 258 человек. "Число экспертов, преподавателей и менторов VK Education в 2025 году превысило 1,1 тыс. человек, включая ключевых для IT-отрасли специалистов: разработчиков, ML-инженеров, аналитиков", - добавили в VK.