Минфин: цифровые финансовые активы будут все больше влиять на структуру рынка

Это важно учитывать при анализе глобальных дисбалансов, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Развитие цифровых финансовых активов (ЦФА) оказывает все большее влияние на структуру финансового рынка, что необходимо учитывать при анализе глобальных дисбалансов. Такое мнение высказал замминистра финансов РФ Иван Чебесков на встрече заместителей министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20". Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

"Технологические изменения, включая развитие финансовой инфраструктуры и цифровых финансовых активов, будут оказывать все большее влияние на структуру финансового рынка. Это важно учитывать при анализе глобальных дисбалансов", - заявил Чебесков.

В рамках дискуссии по ЦФА замминистра отметил, что в России большое внимание уделяется продвижению цифровых активов, включая совершенствование законодательства. Он подчеркнул потенциал таких технологий для повышения доступности финансовых услуг.

"Цифровые активы могут сделать платежи более быстрыми и доступными, что особенно важно для развивающихся рынков, а также способствовать развитию торговли, поддержанию экономического роста. Финансы должны быть мостом между странами, а не препятствием", - добавил Иван Чебесков.

Участники встречи признали, что экономический рост - центральный приоритет "двадцатки", подчеркнув, что он невозможен без финансовой стабильности. При этом страны выступили против вольной трактовки понятия "дерегулирование" и сошлись на мнении, что не все дисбалансы оказывают негативное влияние. Они отметили необходимость всестороннего и объективного рассмотрения этого вопроса.

Приоритеты на 2026 год

На форуме также обсудили приоритеты финансового трека форума на 2026 год. Речь идет об ускорении экономического роста, преодолении глобальных дисбалансов, модернизации регулирования, повышении прозрачности долга и улучшении процесса реструктуризации суверенной задолженности, содействии развитию динамичной и безопасной экосистемы цифровых финансовых активов, совершенствовании трансграничных платежей и повышении финансовой грамотности.

Первая встреча на уровне заместителей министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20" прошла 15-16 декабря в Вашингтоне в рамках стартующего американского председательства. Следующая встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками "двадцатки" пройдет 17-18 февраля 2026 года во Флориде, США.