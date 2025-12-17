В РСТ рассказали, где в России в 2025 году отдых стоил дороже всего

Самые высокие цены на размещение в отеле были в Республике Алтай и Ленинградской области

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Дороже всего в 2025 году размещение в отеле в России стоило в Республике Алтай - в среднем более 21 тыс. рублей в сутки, также в рейтинг вошли Ленинградская и Московская области, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пресс-конференции.

"На первом месте регионов с самой высокой средней стоимостью Республика Алтай, это 21 106 рублей. Ленинградская область - 13 240 рублей, Московская область - 11 835 рублей, Республика Адыгея - 11 320 рублей, Ставропольский край - 11 688 рублей, Тверская область - 11 565 рублей, Краснодарский край - 10 653 рублей, Карелия - 10 460 рублей, Алтайский край - 10 379 рублей, Костромская область - 10 363 рублей", - сказал он.

Самыми доступными внутренними направлениями по итогам года стали Республика Калмыкия (3 475 рублей в сутки за номер), Забайкальский край (4 313 рублей), Республика Марий Эл (4 496 рублей), Орловская (4 526 рублей) и Вологодская (4 632 рублей) области. Далее следуют Оренбургская область, Республика Коми, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область и Томская область.

В целом отдых в России в 2025 году стоил в среднем 8 936 рублей за сутки, что на 7,46% дороже, чем в 2024 году. "Это очень сдержанный рост", - отметил эксперт.

Он также рассказал, что в 2025 году россияне чаще всего путешествовали на личных автомобилях - 45%, далее по популярности следуют самолеты (35%) и поезда (20%).