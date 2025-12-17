В Тверской области открылся первый в регионе индустриальный парк для МСП

Инвестиции в проект составили 450 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Индустриальный парк для малого и среднего предпринимательства (МСП) открылся в Тверской области, инвестиции в проект составили 450 млн рублей. На территории парка разместился складской комплекс площадью 8,5 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"17 декабря в промышленной зоне "Боровлево" в Калининском округе Тверской области состоялось открытие первой в регионе площадки ООО "Регионстрой" в формате "Лайт индастриал парк" - индустриального парка, где представители малого и среднего бизнеса могут арендовать и приобретать складские помещения для ведения своей деятельности", - говорится в сообщении.

Соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта было подписано между правительством Тверской области и ООО "Регионстрой" на Петербургском международном экономическом форуме, в сжатые сроки был создан складской комплекс, включающий шесть зданий площадью 8,5 тыс. кв. метров. Площадка обладает всей необходимой инженерной инфраструктурой, находится в непосредственной близости от федеральной трассы М-10, что позволит представителям МСП быстро запустить свои проекты и сократить время и затраты, связанные со строительством своих зданий.

"Благодаря реализации проекта в региональную экономику привлечено 450 млн рублей инвестиций, будет создано свыше 100 рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что площади парка уже заняты резидентами, в том числе это типография и две торгово-логистические компании. Сейчас завершается подготовка к старту работы предприятий. "У инвесторов есть планы расширять территорию до 50 тыс. кв. метров - здесь будут созданы дополнительные морозильные мощности. Низкотемпературные, среднетемпературные холодильники позволят перевозить, например, рыбную продукцию, которая будет востребована нашими потребителями", - отметил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

На территории "Лайт индастриал парка" используются современные технологии, каждое здание имеет автономное отопление. Компании, которые разместили здесь мощности, могут налаживать собственный температурный режим. "Мы более 30 лет занимаемся складской индустрией и производственными помещениями. В основном все было сосредоточено в городах московского региона. На сегодняшний день мы приняли решение выйти в другие города Российской Федерации. Предприниматели довольны, им очень нравится. Выбрали Тверь, потому что она находится между Санкт-Петербургом и Москвой", - рассказал бенефициар, директор по развитию ООО "Регионстрой" Владислав Станиславский.