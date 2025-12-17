Физлиц могут в 2026 году обязать устанавливать кнопку SOS на ввозимые авто

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минпромторг России предложил вернуть с 1 апреля 2026 года обязательную установку устройств вызова экстренных оперативных служб (кнопки SOS) на ввозимые физическими лицами автомобили. Соответствующий проект постановления размещен министерством на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в настоящее время в России эксплуатируется более 12,9 млн транспортных средств, оснащенных УВЭОС, их доля составляет 23% от общего количества эксплуатируемых транспортных средств. С 2015 года через госинформсистему "ЭРА-ГЛОНАСС" в экстренные оперативные службы передано более 506 тыс. экстренных вызовов. А в этом году доля экстренных вызовов, поступивших в автоматическом режиме при срабатывании систем пассивной безопасности автомобилей при тяжелых ДТП, составила более 84%.

За 2024 и 2025 годы в рамках установленного моратория (то есть временной возможности не устанавливать кнопки SOS) физические лица для собственных нужд ввезли более 780 тыс. автомобилей, которые не оснащены УВЭОС. Пострадавшие в ДТП люди с автомобилем, у которых нет УВЭОС, не могут воспользоваться возможностями вызова экстренных оперативных служб через систему "ЭРА-ГЛОНАСС", поэтому их жизнь и здоровье подвергаются дополнительной опасности, отмечается в пояснительной записке.

"Учитывая изложенное, проектом постановления предлагается отменить действие моратория на оснащение УВЭОС единичных транспортных средств, ввезенных физическими лицами для собственных нужд", - говорится в документе.

При этом транспортные средства, ввозимые в РФ юрлицами и индивидуальными предпринимателями, уже подлежат оснащению такими устройствами.