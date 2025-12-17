В России объем рынка исламского финансирования может достичь 50 млрд рублей

Российский рынок исламского финансирования находится на стадии формирования, отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Объем российского рынка исламского финансирования в ближайшие годы может достичь 50 млрд рублей. Об этом заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский на заседании банковской комиссии ICC Russia.

"По имеющимся оценкам, объем российского рынка исламского финансирования в ближайшие годы может достигнуть 50 миллиардов рублей", - сказал Вышковский.

Он также отметил, что в настоящее время в России рынок исламского финансирования находится на стадии формирования. Однако, по его словам, учитывая интерес к подобным инструментам со стороны бизнеса и населения, и наличие соответствующей законодательной базы, потенциал рынка достаточно высок.

Вышковский также сообщил, что государственная корпорация развития ВЭБ.РФ планирует разместить пилотный выпуск партнерских облигаций. Так, в настоящее время завершается структурирование проекта в Татарстане, который впервые в России будет поддержан на принципах партнерского финансирования. Зампред ВЭБ отметил, что планируемый впервые в России выпуск партнерских облигаций - это не только новый инструмент на публичном долговом рынке, но и возможность привлечь новую категорию инвесторов, для которых важны принципы исламского финансирования. "Задача новой стратегии развития, чтобы ВЭБ.РФ выступил таким связующим звеном, направил привлеченные от инвесторов средства в проекты, которые имеют большое значение для российской экономики. Это возможность для диалога и продвижения повестки российского бизнеса в странах Организации исламского сотрудничества. Мы рассчитываем, что в ближайшей перспективе именно исламские инвесторы будут первыми, кто придет на российский рынок и начнет вкладывать средства в такого рода инструменты", - сказал Вышковский.

Отмечается, что развитие исламского финансирования в России стало одним из направлений, которое будет в ближайший год в фокусе внимания банковской комиссии ICC Russia, новым председателем которой стал первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский.