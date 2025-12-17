"ГЛОНАСС": в России есть 10 производителей кнопок SOS для авто

Дефицита устройств не будет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 10 отечественных производителей кнопок SOS работают в России в настоящий момент, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

В случае принятия проекта постановления правительства, разработанного Минпромторгом РФ об обязательном оснащении кнопками SOS ввозимых физлицами в РФ автомобилей, дефицита этих устройств в стране не будет.

"Снятие моратория на установку кнопок SOS для ввозимых физлицами автомобилей повысит защищенность еще сотен тысяч людей при ДТП. При этом все первоначальные причины моратория сегодня исключены за счет совместной работы Минпромторга России, производителей микроэлектроники. В стране уже более 10 производителей кнопок SOS, которые обеспечили локализацию компонентной базы, что физически исключает дефицит устройств на рынке", - сказали в компании.

Как пояснили в АО "ГЛОНАСС", юридические лица и индивидуальные предприниматели уже сейчас в обязательном порядке устанавливают кнопки SOS на ввозимые в страну иномарки. При этом у физических лиц такого обязательства не было. Но как фиксируют в компании, физлица и сами выражали желание устанавливать кнопки, поскольку система хорошо себя зарекомендовала.

Ранее Минпромторг РФ предложил вернуть с 1 апреля 2026 года обязательную установку устройств вызова экстренных оперативных служб (кнопки SOS) на ввозимые физическими лицами автомобили. Соответствующий проект постановления размещен министерством на портале проектов нормативных правовых актов.