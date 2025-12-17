Минцифры зафиксировало рекорд в переносах номеров между операторами в октябре

Так, за месяц россияне перенесли более 600 тыс. номеров от одного оператора к другому

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Свыше 600 тыс. номеров абонентов было перенесено от одного российского оператора к другому по данным на октябрь 2025 года, что является рекордным показателем. Об этом сообщил в ходе заседания Общественного совета Минцифры РФ замминистра Дмитрий Угнивенко.

Он напомнил, что операторы связи с 1 сентября 2025 года не могут отказывать переносить номер по формальному принципу, а основным формальным принципом было несовпадение персональных данных. "Соответственно, отказы операторов сократились на 30%. У нас был рекордный перенос, 617 тыс. номеров у нас мигрировало между операторами", - сказал Угнивенко.