"Победа" открыла продажи на новые рейсы в города Термез и Нукус

В актуальном расписании "Победы" также есть рейсы из Москвы в другие города Узбекистана

Редакция сайта ТАСС

© Марина Лысцева/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" открыл продажи на новые международные рейсы из московского аэропорта Внуково в города Термез и Нукус, сообщили в авиакомпании.

"Победа" открыла продажи на новые международные рейсы - из Москвы (Внуково) в Термез и Нукус (Узбекистан)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в авиакомпании, первый полет по маршруту Москва - Термез состоится 28 февраля 2026 года, полеты будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и субботам.

Первый полет из Москвы в Нукус запланирован на 7 марта 2026 года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по средам и субботам.

В актуальном расписании "Победы" также есть рейсы из Москвы в другие города Узбекистана - Ташкент, Самарканд и Фергану.