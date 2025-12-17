Более 3 млн человек воспользовались защитой от мошенников через "Госуслуги"

На портале давно работает сервис в формате "жизненной ситуации" для защиты от мошенничества, отметил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Свыше 3 млн человек воспользовались сервисом в формате "жизненной ситуации" на портале госуслуг для защиты от мошенников. Об этом сообщил по итогам стратегической сессии по борьбе с кибермошенничеством вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Отдельно хочу отметить, что у нас на портале госуслуг давно работает жизненная ситуация защиты от мошенничества. На сегодняшний день более трех миллионов человек воспользовались этой жизненной ситуацией", - сказал он.