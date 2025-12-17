Парламентские слушания на тему легкой промышленности пройдут 29 января

Для подготовки слушаний в Госдуме создана рабочая группа

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума 29 января 2026 года проведет парламентские слушания по вопросам развития легкой промышленности. Об этом по итогам Совета Думы сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Совет Государственной думы принял решение провести парламентские слушания, посвященные вопросам развития легкой промышленности РФ, 29 января 2026 года", - сказал Володин журналистам.

Председатель Госдумы выступил с предложением обсудить с правительством РФ вопрос о развитии легкой промышленности в ходе диалога с представителями отрасли, которые рассказали о разработках в данной сфере. Как отмечал Володин, эта дискуссия "даст возможность выйти на принятие законодательных решений, которые позволят развиваться отрасли, поддержат отечественных производителей".

