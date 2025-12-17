"Финуслуги": шесть банков из 20 крупнейших повысили в декабре ставки по вкладам

Максимально предлагаемая ставка по вкладу в топ-20 банках остается на уровне 18,5%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. С начала декабря 2025 года шесть из 20 крупнейших по объему средств населения банков повысили ставки по своим вкладам, еще две кредитные организации ставки снизили. Об этом сообщила пресс-служба финансового маркетплейса "Финуслуги".

При этом, по данным "Финуслуг", средние ставки по вкладам достигли 10,89 - 15,54% в зависимости от срока.

"В период с 1 по 17 декабря 2025 года ставки по вкладам росли: доходность вкладов выросла в шести банках из 20, в двух банках ставки снизились, в остальных банках ставки не менялись. Диапазон роста в зависимости от банка составил от 0,1 до 9,7% пункта, диапазон снижения - 0,1-0,4% пункта", - отмечается в сообщении.

Максимально предлагаемая ставка по вкладу в топ-20 банках остается на уровне 18,5% (предлагается при открытии вклада на три года), минимальная ставка по вкладу среди предложений в топ-20 банках - 7,27%.

В пятницу, 19 декабря, состоится последнее в этом году заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке. Согласно прогнозу большинства из опрошенных ТАСС экспертов, регулятор может рассмотреть снижение ключевой ставки с 16,5% до 16% годовых.