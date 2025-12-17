Минфин провел дополнительные аукционы по размещению двух ОФЗ-ПД

Дополнительно были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26253 на сумму 10,264 млрд рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/ Минфин РФ провел дополнительные аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26253 с датой погашения 6 октября 2038 года и выпуска 26251 с датой погашения 28 августа 2030 года. Об этом сообщается в материалах министерства.

Дополнительно были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26253 на сумму 10,264 млрд рублей, а ОФЗ-ПД выпуска 26251 - на сумму 7,43 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26253 на сумму 26,594 млрд рублей, а ОФЗ-ПД выпуска 26251 - на сумму 82,309 млрд рублей.