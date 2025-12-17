В Москве рентабельность реализации АИ-95 и Aи-92 остается положительной

Маржинальная доходность также остается в положительной зоне

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Рентабельность реализации бензина марки АИ-95 и Аи-92 в Московском регионе сохраняется положительной, следует из обзора Национального биржевого ценового агентства и материалов к заседанию биржевого комитета ФАС о ситуации на рынках нефти, которые приводятся в обзоре.

Так, рентабельность продаж Аи-92 в Московском регионе на 16 декабря составляет 9,6% (5,86 руб.), а на Аи-95 - 6,1% (4,12 руб.).

В обзоре отмечается, что маржинальная доходность также остается в положительной зоне. Из материалов следует, что маржинальная доходность АЗС в Московском регионе на 16 декабря по Аи-92 составляет 22,6%, а по Аи-95 - 17,9%.

В обзоре агентства по дизельному топливу также отмечается, что рентабельность по летнему, межсезонному и зимнему дизельному топливу на АЗС Московского региона сохраняется положительной. "Маржинальная доходность по всем видам ДТ также остается в положительной зоне", - добавили там.