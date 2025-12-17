Эксперт Уваров: серьезность повреждения конфайнмента на ЧАЭС в феврале преувеличивают

По его словам, лесные пожары, периодически происходившие в украинском сегменте чернобыльской зоны отчуждения, могут иметь более значительные радиационные последствия

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Значение случившегося еще в феврале 2025 года инцидента с повреждением нового безопасного конфайнмента (НБК, "саркофаг") во многом преувеличивается из-за медийного внимания к Чернобыльской АЭС. Об этом ТАСС заявил эксперт в ядерной отрасли, глава аналитического центра "Атоминфо" Александр Уваров.

"Опасность НБК во многом преувеличивается из-за медийного внимания к Чернобыльской АЭС. Прежде всего напомню, что инцидент на НБК ("саркофаге") произошел в феврале, а сейчас декабрь. Уже из этого факта видно, что ни о какой срочности проблемы речи не идет. Напомню также, что сам инцидент не сопровождался выбросом радиоактивных частиц в атмосферу", - сказал эксперт, комментируя заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что после повреждения саркофага любые работы на Чернобыльской АЭС могут сразу вызвать рост радиации.

Как отметил эксперт, лесные пожары, периодически происходившие в украинском сегменте чернобыльской зоны отчуждения, могут иметь более значительные радиационные последствия. Последний известный крупный пожар был в апреле 2020 года, и он привлек особое внимание МАГАТЭ.

Уваров напомнил, что миссия МАГАТЭ, недавно по запросу украинской стороны побывавшая в чернобыльской зоне, подтвердила, что несущие конструкции НБК не повреждены, то есть отсутствует риск их обрушения. Также миссия отметила, что уже были выполнены временные ремонтные работы.

"Согласен со словами гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что при работах с высокоактивными материалами будет возрастать радиационный фон. Но это прописная истина, которую прекрасно знают в атомной отрасли. Поэтому при проведении окончательных ремонтных работ на НБК должно быть выполнено тщательное планирование всех операций для минимизации дозовых нагрузок на работников", - подчеркнул Уваров.

Ранее МАГАТЭ подтвердило взрыв на ЧАЭС в ночь на 14 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент на станции, назвал обвинения украинской стороны в том, что якобы российский дрон ночью попал по разрушенному энергоблоку АЭС и повредил защитный саркофаг, очередной подтасовкой. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес России в ударе по ЧАЭС являются спланированной Киевом провокацией перед Мюнхенской конференцией.