Минэнерго США: запасы нефти за неделю уменьшились на 1,3 млн баррелей

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 4% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года

МОСКВА, 17 декабря /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 1,3 млн баррелей и на 12 декабря 2025 года составили 424,4 млн баррелей, сообщили в Минэнерго США.

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 4% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.

По данным на 18:30 мск, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2026 года на лондонской бирже ICE росла на 1,87% - до $60,02 за баррель, а стоимость февральского фьючерса нефти WTI поднималась на 1,92% - до $56,19 за баррель.