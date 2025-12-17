Минцифры может создать базу номеров IMEI всех мобильных устройств в РФ

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Угнивенко пояснил, что в случае создания данной базы, устройства будут привязаны к номерам мобильных телефонов, и тогда появится возможность точно идентифицировать, находится ли sim-карта в БПЛА

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Базу идентификационных номеров, присваиваемых каждому мобильному устройству (IMEI), предлагается создать в России. Об этом сообщил в ходе заседания Общественного совета Минцифры РФ замминистра Дмитрий Угнивенко.

"Предлагаем ввести учет номеров IMEI. Напомню, что, помимо sim-карты, каждый телефон имеет свой уникальный номер", - сказал он.

Угнивенко пояснил, что в случае создания данной базы, устройства будут привязаны к номерам мобильных телефонов, и тогда появится возможность точно идентифицировать, находится ли sim-карта в БПЛА. И в таком случае можно будет "слегка отпустить" период охлаждения sim-карт, добавил он.