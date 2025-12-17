США продлили исключения из санкций по проекту "Сахалин-2" до 18 июня

В июне 2024 года Минфин вывел из-под действия потолка цен поставки нефти с проекта "Сахалин-2" в Японию до 28 июня 2025 года

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Власти США продлили до 18 июня 2026 года лицензию, согласно которой выводятся из-под американских ограничительных мер операции, связанные с проектом "Сахалин-2". Об этом сообщило Министерство финансов США.

Как оно уточнило, действие документа продлено "до 00:01 по времени восточного побережья США 18 июня 2026 года".

В июне 2024 года ведомство вывело из-под действия потолка цен поставки нефти с проекта "Сахалин-2" в Японию до 28 июня 2025 года. В опубликованной тогда лицензии отмечалось, что разрешаются "все запрещенные решением от 21 ноября 2022 года операции <...>, связанные с морской транспортировкой сырой нефти с проекта "Сахалин-2". Подчеркивалось, что речь идет о продукции, предназначенной "исключительно для импорта в Японию". Позднее Минфин США уточнил, что разрешение в течение такого же срока распространяется на касающиеся этого проекта транзакции, связанные с Газпромбанком.

В июне текущего года действие лицензии было продлено до 19 декабря. В нее также включен новый пункт, согласно которому до этого же времени на касающиеся проекта "Сахалин-2" транзакции не распространяются санкции, введенные США 10 января текущего года. Вашингтон тогда ужесточил и расширил рестрикции против энергетического сектора РФ, рассчитывая добиться снижения стоимости российской нефти. Как уточнило американское финансовое ведомство, новая лицензия заменяет предыдущую.

"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, реализуемый на условиях соглашения о разделе продукции. В его рамках ведется освоение Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на Сахалине.