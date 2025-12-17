Глава Минфина Индии заявила, что торговые тарифы превратились в оружие

Нирмала Ситараман также указала, что мировая торговля стала полем боевых действий

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 декабря. /ТАСС/. Мировая торговля превратилась в поле боевых действий, где в качестве оружия используют тарифы. Об этом заявила министр финансов Индии Нирмала Ситараман.

"Торговля превращается в оружие посредством тарифов, посредством многих других мер, и Индии придется тщательно продумывать свои действия в этом вопросе", - приводит слова министра издание The Times of India.

По ее словам, преимущество республике может дать сила ее экономики. "Индию могут поучать, говоря, что вы (Индия) очень замкнуты, вы - король тарифов и так далее", - отметила она. "Внезапно появляются новые люди, которые говорят, что мы введем тарифные барьеры, и никто не задает вопросов. Так что, похоже, это стало новой нормой", - добавила она.

Как указала Ситараман, "совершенно ясно", что торговля больше не является свободной и справедливой. По словам министра финансов, Индия принимает меры для защиты отечественной промышленности от недобросовестной конкуренции, защищает свою промышленность от потрясений, которые могут возникнуть из-за "хищника".

"Королем тарифов" Индию ранее называл президент США Дональд Трамп. США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Индия расценивает эти действия как несправедливые.

В начале прошлой недели Мексика одобрила повышение тарифов на широкий спектр импортных товаров из стран, не имеющих с ней соглашений о свободной торговле, включая Индию, Китай, Южную Корею, Таиланд и Индонезию, до 50% начиная с 2026 года. Индия уже начала переговоры с Мексикой о смягчении последствий высоких импортных пошлин.