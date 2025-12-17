США продлили до 18 июня разрешение на операции по ядерной энергетике с банками РФ

Действие документа распространяется на Банк России, НКЦ, а также Альфа-банк, Внешэкономбанк, ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Сбербанк, Совкомбанк, "Зенит", "Открытие" и "Санкт-Петербург"

Здание министерства финансов США © AP Photo/ Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты продлили до 18 июня 2026 года разрешение на проведение с рядом российских банков финансовых операций, касающихся гражданской ядерной энергетики, в порядке исключения из режима своих санкций. Об этом говорится в генеральной лицензии номер 115С, обнародованной Министерством финансов США.

Как отмечается в документе, "все запрещенные указом президента [США] 14024 операции с участием одной или нескольких указанных далее организаций и связанные с гражданской ядерной энергетикой разрешены до 12:01 по времени восточного побережья США 18 июня 2026 года". Действие документа распространяется на Банк России, НКЦ, а также Альфа-банк, Внешэкономбанк, ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Сбербанк, Совкомбанк, банк "Зенит", банк "Открытие" и банк "Санкт-Петербург". Кроме того, такие операции разрешаются с теми структурами, в которых они владеют "напрямую или косвенно, в индивидуальном или коллективном порядке" долями в 50% и более.

В Минфине пояснили, что речь идет о сделках, "осуществляемых исключительно для поддержания гражданских ядерных проектов, инициированных до 21 ноября 2024 года". Действие предыдущей лицензии такого рода (номер 115B) прекращается, ее заменяет новый документ.