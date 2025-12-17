Инфляция в РФ с 9 по 15 декабря составила 0,05%

С начала декабря потребительские цены в стране выросли на 0,11%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 9 по 15 декабря 2025 года составила 0,05%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 2 по 8 декабря 2025 года - инфляция также равнялась 0,05%.

С начала декабря потребительские цены в РФ выросли на 0,11%, с начала года - на 5,37%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 15 декабря 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 5,79%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на сосиски, сардельки (+0,4%), говядину, пшеничную муку (+0,3%), колбасы, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, подсолнечное масло, куриные яйца, поваренную соль и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,2%), баранину, пастеризованное молоко, творог, пшеничный и ржаной хлеб, макаронные изделия, фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,1%).

На плодоовощную продукцию цены в среднем выросли на 0,7%, в том числе на огурцы (+6,3%), репчатый лук (+1,2%), картофель (+1%) и яблоки (+0,3%). Снизились цены на помидоры (-3,2%), бананы, морковь (-0,2%), а также столовую свеклу (-0,1%).

Цены снизились на гречневую крупу (-0,6%), сахар-песок (-0,5%), свинину, твердые, полутвердые и мягкие сыры (-0,4%), рис и пшено (-0,3%), сливочное масло и черный чай (-0,2%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на ренгалин (+0,6%), левомеколь (+0,5%), нимесулид и трекрезан (+0,4%), активированный уголь и валидол (+0,3%), метамизол натрия (отечественный анальгин) и лизобакт (+0,2%). Снизились цены на пенталгин (-0,3%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости поднялись цены на пеленки для новорожденных (+0,6%), зубные пасты и спички (+0,5%), детские подгузники (+0,4%), гигиенические прокладки (+0,3%), стиральные порошки, туалетное и хозяйственное мыло, зубные щетки (+0,2%). Снизились цены на сухие корма для домашних животных (-0,2%).

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на кроссовки для взрослых и детские спортивные костюмы (+0,4%), майки, мужские футболки, смартфоны и шампуни (+0,3%), кроссовки для детей (+0,2%), мужские носки, детские футболки, телевизоры, сигареты с фильтром (+0,1%). Снизились цены на электропылесосы (-0,8%), женские колготки, детские джинсы, обрезные доски и древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты (-0,1%).

Цены на дизельное топливо выросли на 0,2%, а на автомобильный бензин - снизились на 0,1%.

Услуги

За отчетный период поднялась средняя стоимость проживания в гостиницах категории две звезды (+0,6%) и путевок в санатории (+0,3%). Снизилась стоимость проживания в хостелах (-0,7%), гостиницах категорий четыре и пять звезд (-0,6%), гостиницах категории одна звезда или в мотелях (-0,1%).

Повысились тарифы на проезд в городском автобусе (+0,2%).

Выросли цены на мужские (+0,6%) и женские стрижки (+0,5%), мойку легкового автомобиля (+0,3%), восстановление зуба пломбой и ремонт телевизоров (+0,1%).