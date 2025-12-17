Бензин в РФ за неделю подешевел в среднем на 6 копеек

Его стоимость достигла 64,7 рубля за 1 л

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 8 по 15 декабря 2025 года снизились на 6 копеек - до 64,7 рубля за 1 л, дизель подорожал на 18 копеек, до 75,76 рубля за 1 л, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 снизились на 8 копеек и составили 61,46 рубля за 1 л. Средние цены на бензин марки АИ-95 опустились на 5 копеек - до 66,76 рубля за 1 л, АИ-98 подорожал на 11 копеек - до 88,77 рубля за 1 л.

За период с 9 по 15 декабря 2025 года снижение цен на автомобильный бензин зафиксировано в 35 субъектах РФ, более всего в Республике Тыва (-2,3%) и Красноярском крае (-1,1%).

Рост цен на бензин автомобильный зафиксирован в 12 субъектах РФ, более всего в Магаданской области (+3%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин практически не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 59,29 до 63,99 рубля, марки АИ-95 - от 65,19 до 74,49 рубля, марки АИ-98 и выше - от 87,48 до 93,81 рубля за 1 л. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 60,1 до 70 рубля, марки АИ-95 - от 64,58 до 73,5 рубля, марки АИ-98 и выше - от 89,2 до 93,69 рубля за 1 л.