Помидоры в РФ с 9 по 15 декабря подешевели на 3,2%

В то же время огурцы подорожали на 6,3%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Стоимость помидоров в России с 9 по 15 декабря 2025 года снизилась на 3,2%, в то же время огурцы подорожали на 6,3%, сообщается в материалах Росстата.

В целом рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,7%, в том числе на лук репчатый - на 1,2%, картофель - на 1% и яблоки - на 0,3%. В то же время бананы и морковь подешевели на 0,2%, свекла столовая - на 0,1%.

Также за этот период снизились цены на крупу гречневую - на 0,6%, сахар-песок - на 0,5%, свинину, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 0,4%, рис и пшено - на 0,3%, масло сливочное и чай черный - на 0,2%.

При этом сосиски и сардельки стали дороже на 0,4%, говядина, мука пшеничная - на 0,3%, колбасы, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, масло подсолнечное, яйца куриные, соль поваренная и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, баранина, молоко пастеризованное, творог, хлеб пшеничный и ржаной, макаронные изделия, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,1%.