Промпроизводители РФ в ноябре снизили цены на товары на 0,9%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в ноябре 2025 года, по предварительным данным, снизились на 0,9% по сравнению с октябрем, говорится в материалах Росстата.

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок снизились цены на природный графит (-17,1%), морскую соль (-7,7%), обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть (-7%), железорудный концентрат (-5,5%), бентониты (бентонитовые глины) (-5,4%). Выросли цены на железорудный доменный агломерат (+44,4%), серебряные концентраты (+32,2%), руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки (+21,8%).

В обрабатывающих производствах уменьшились цены на отдельные виды нефтепродуктов, а именно - на дизельное летнее топливо (-10,4%), автомобильный бензин (-9,6%), флотский мазут (-6,3%), кокс и полукокс из каменного угля (-5,0%). Поднялись цены на нефтяные парафины (+18,9%), отдельные услуги по производству нефтепродуктов, выполняемые субподрядчиком (+11,9%), дизельное арктическое топливо (+10,4%).

В производстве химических веществ и химических продуктов опустились цены на ненасыщенные монокарбоновые, циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые ациклические поликарбоновые кислоты и производные этих соединений (-26,1%), этилен (-21,4%), духи и туалетную воду (-18,7%), бутадиен-1,33 (-16,9%), дезинфекционные средства (-10,7%). Выросли цены на отдельные услуги по производству пластмасс в первичных формах, выполняемые субподрядчиком (+17,9%), толуолы (+16,2%).

В производстве прочей неметаллической минеральной продукции снизились цены на искусственный корунд (-6,3%), перегородочные силикатные блоки (-5,4%), безопасное стекло (-5,3%), разрезанный, обработанный и отделанный камень (-5,1%). Поднялись цены на сборные строительные железобетонные прочие конструкции (+30,8%), опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети (+5,3%).