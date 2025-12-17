В ГД призвали ограничить использование образа алкоголя в доступных детям товарах

Депутаты думской фракции "Новые люди" указали, что в магазинах в свободном доступе представлены товары, эксплуатирующие алкогольную тематику и ориентированные на детей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Ксения Горячева направили письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ограничить использование визуальных образов и наименований алкогольной продукции при производстве продовольственных товаров, доступных детям. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что в России запрещено производство пищевой продукции, имитирующей сигареты и другие табачные изделия. Однако, по словам парламентариев, запрет не распространяется на алкоголь, из-за чего в магазинах в свободном доступе представлены товары, эксплуатирующие алкогольную тематику и ориентированные на детей, в том числе газированные напитки, имитирующие шампанское, и кондитерские изделия в форме бутылок элитного алкоголя.

"Считаем необходимым распространить логику, уже успешно примененную к табаку, на алкогольную продукцию. Предлагаем ввести ограничение на использование визуальных образов и наименований видов алкогольной продукции при производстве и реализации товаров, доступных детям. Это позволит исключить скрытую пропаганду алкоголя через имитацию", - указано в письме.