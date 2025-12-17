МЭР: годовая инфляция с 9 по 15 декабря замедлилась до 6,08%

На продовольственные товары темпы роста цен изменились на 0,05%, в том числе на плодоовощную продукцию на 0,66%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 9 по 15 декабря зафиксирована на уровне 6,08% против 6,34% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"На неделе с 9 по 15 декабря 2025 года инфляция составила 0,05%. На продовольственные товары темпы роста цен изменились на 0,05%, в том числе на плодоовощную продукцию на 0,66%, на продукты питания за исключением овощей и фруктов цены не изменились (0,00%). В сегменте непродовольственных товаров околонулевой рост цен на 0,02% н/н, в секторе наблюдаемых услуг - 0,12%. Годовая инфляция на 15 декабря зафиксирована на уровне 6,08%", - говорится в обзоре.