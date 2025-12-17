Из Абхазии в Россию с октября экспортировали почти 20 тыс. тонн мандаринов

Сезон мандаринов длится с октября до марта, но пик сезона приходится на декабрь

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 17 декабря. /ТАСС/. Абхазия экспортировала в Российскую Федерацию почти 20 тыс. тонн мандаринов с начала открывшегося в октябре цитрусового сезона. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

"С начала сезона в Россию было экспортировано 19 154 тонны мандаринов. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 24 883 тонны мандаринов", - говорится в сообщении.

В то же время лимонов и хурмы вывезли почти вдвое больше, чем в 2024 году: 500 тонн хурмы в этом году, 248 тонн в 2024 году, 598 тонн лимонов в этом году, 305 тонн в 2024 году. Что касается фейхоа, то ее экспортировали на 169 тонн больше, чем в 2024 году, а именно - 1 264 тонны.

Ранее Министерство сельского хозяйства Абхазии сообщало, что до конца сезона планируется экспортировать 33 тыс. тонн абхазских мандаринов. Сезон мандаринов длится с октября до марта, но пик сезона приходится на декабрь.

В новость внесена правка (20:15 мск) - передается с уточнением в заголовке и первом абзаце. Верно: с октября.