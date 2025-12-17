Совет директоров "Эн+" в декабре рассмотрит прекращение полномочий гендиректора

В декабре 2024 года совет директоров продлил до конца 2025 года трудовой договор компании с генеральным директором Владимиром Колмогоровым

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Эн+" на заседании 18 декабря рассмотрит вопрос о прекращении полномочий генерального директора и о назначении главы компании, следует из сообщения "Эн+ на сервере раскрытия информации.

"Повестка дня заседания совета директоров эмитента: о прекращении полномочий генерального директора общества. О назначении генерального директора общества", - говорится в сообщении.

В декабре 2024 года совет директоров "Эн+" продлил до конца 2025 года трудовой договор компании с генеральным директором "Эн+" Владимиром Колмогоровым.

Ранее он в течение семи лет занимал пост первого заместителя генерального директора "Эн+" по технической политике, другие руководящие посты на крупнейших предприятиях энергетической отрасли.

О компании

"Эн+" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,4 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры "Эн+" - основатель компании Олег Дерипаска (владеет 44,95%, право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций, free float составляет 13,95%.