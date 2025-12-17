"Новиком" организовал выпуск ЦФА для "Росагролизинга" на сумму 1 млрд рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Банк "Новиком" и "Еврофинанс Моснарбанк" (оба входят в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации "Ростех") разместили дебютный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) "Росагролизинга", объем выпуска составил 1 млрд рублей, а срок обращения - девять месяцев. Об этом сообщила пресс-служба банка "Новиком".

Организатором выпуска выступил "Новиком", разметив ЦФА на платформе "Еврофинанс Моснарбанка".

Ставка процентного дохода была определена на уровне ключевой ставки Банка России плюс 1,86% годовых. Размещением ЦФА предусмотрено девять процентных периодов по 30 календарных дней каждый. Дата погашения - 28 августа 2026 года.

"Выпуск ЦФА стал дебютным для АО "Росагролизинг" - абсолютного лидера среди российских компаний, занимающихся лизингом в сфере сельского хозяйства. Деятельность организации нацелена на повышение технической оснащенности предприятий агропромышленного комплекса и доступности для аграриев передовых технологий сельхозпроизводства", - отметили в пресс-службе "Новикома".

Банк сотрудничает с "Росагролизингом" с 2021 года. В пресс-службе кредитной организации подчеркнули, что организация выпуска ЦФА - логическое продолжение сотрудничества.

"Новиком" уже зарекомендовал себя как успешный организатор сделок с ЦФА в интересах ключевых компаний реального сектора экономики. Выпуск для компании "Росагролизинг" - важный шаг в развитии инструментов финансирования агропромышленного комплекса. Мы высоко ценим доверие партнера и уверены, что сотрудничество позволит повысить техническую оснащенность российских аграриев", - прокомментировала размещение председатель правления "Новикома" Елена Георгиева.

Согласно прогнозу рейтингового агентства "Эксперт РА", объем выпусков ЦФА в РФ по итогам года может превысить 1 трлн рублей.

О ЦФА

ЦФА - это цифровые права, включающие требование денег, участие в капитале непубличных акционерных обществ, права по ценным бумагам и передаче права их требования. Выпуск и оборот ЦФА осуществляется при помощи специализированных организаций, требования к которым устанавливает Банк России.