Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Курс юаня вырос до 11,39 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в среду снизился на 0,52% - до 2 759,73 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,7%, до 1 081,57 пункта.

Курс юаня вырос на 13,65 копейки - до 11,39 рубля.

"Индекс Мосбиржи начал торги среды в плюсе, однако развить рост не удалось, и рынок вошел в коррекцию. Виной тому геополитика и статистика. По сообщениям СМИ, США готовят новые санкции против РФ на тот случай, если Москва не согласится на мирное соглашение. Негативом могли также выступить данные ЦБ по инфляционным ожиданиям в декабре - они достигли 13,7%, максимума за 10 месяцев", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Лидерами роста на фондовом рынке стали акции ретейлера "М.Видео", которые прибавили 6,4%. Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, рост, вероятно, связан с ожиданиями того, что одобренные в среду акционерами холдинга "ЭсЭфАй" высокие дивиденды в будущем могут быть направлены на докапитализацию "М.Видео".

Самое сильное падение продемонстрировали акции "Московского кредитного банка" (-3,3%).

В "БКС Мир инвестиций" ожидают, что 18 декабря индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2 700-2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара - 80-82 рубля, юаня - 11,3-11,5 рубля.

Во Freedom Finance Global также считают, что в четверг индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2 700-2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара - 78-80 рублей, евро - 93-95 рублей, юаня - 11-11,5 рубля.