МТС определила победителей конкурса для молодых ученых в 2025 году

Всего на конкурс было подано 1 205 проектов из 57 регионов страны

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Лауреатами второго конкурса для молодых ученых, организованного МТС совместно с благотворительным фондом "Система" в партнерстве с РАН и Роспатентом, стали авторы 32 научных работ из 20 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Erion (управляет активами экосистемы МТС).

"Совместно с Российской академией наук, Роспатентом и нашими индустриальными партнерами - МТС, "Биннофарм групп", ГК "Медси" и другими представителями высокотехнологичного бизнеса, мы создаем рабочие связи между талантливыми молодыми учеными и реальным сектором экономики. Это самый эффективный путь от научной идеи до ее внедрения в приоритетных отраслях", - отметила президент фонда "Система", член-корреспондент Российской академии образования Лариса Пастухова.

Всего на конкурс было подано 1 205 проектов из 57 регионов страны, что в три раза превышает показатели прошлого года. Экспертное жюри, в состав которого вошли 98 представителей научного и бизнес-сообщества, оценивало работы в десяти номинациях - от биотехнологий и медицины до микроэлектроники и искусственного интеллекта. МТС выступила куратором номинации "Искусственный интеллект", куда поступило 73 заявки.

Победителем в номинации под кураторством МТС стали аспирант МГУ им. М. В. Ломоносова из Москвы Иван Сущев, чья работа посвящена решению одной из главных проблем квантовой криптографии - уязвимости реальных систем к атакам на их техническую реализацию, несмотря на теоретически доказанную безопасность, научный сотрудник AIRI (научно-исследовательского института искусственного интеллекта) из Москвы Олег Сомов с работой "Методы разработки text-to-SQL систем в условиях сдвига обучающей выборки", которая решает одну из ключевых проблем современных систем искусственного интеллекта - надежное преобразование текстовых запросов на естественном языке в команды для баз данных. В тройку лучших также вошел проект кандидата технических наук, доцента Тюменского государственного университета Анны Глазковой, который включает "умный" алгоритм, который автоматически подбирает точные ключевые слова к русскоязычным текстам.

Победители различных номинаций конкурса и обладатели спецнаград из 20 регионов страны представляют федеральные и национально-исследовательские университеты, технические вузы, НИИ, региональные отделения РАН. Помимо финансовой поддержки на реализацию своих разработок, они получили приглашение участвовать в Школе для молодых ученых и организаторов науки - недельном интенсиве, который объединит перспективных исследователей с представителями научных организаций и отечественного высокотехнологичного бизнеса для развития и интеграции совместной научно-исследовательской деятельности.