Вице-премьеры РФ и Армении обсудили сотрудничество в экономике и энергетике

В правительстве России отметили, что по итогам проведенных переговоров вице-премьер РФ Алексей Оверчук и его коллега из Армении Мгер Григорян подписали протокол 24-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и его коллега из Армении Мгер Григорян обсудили сотрудничество двух стран в экономической сфере, энергетике и туризме. Встреча сопредседателей межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству РФ и Армении прошла в Ереване, говорится в сообщении правительства России.

"Особое внимание стороны уделили вопросам энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, цифровизации, здравоохранения, культуры, науки, образования и туризма", - говорится в сообщении.

Сопредседатели МПК, как указано в сообщении, рассмотрели итоги работы по исполнению решений 23-го заседания комиссии, состоявшегося в Москве 20 декабря 2024 года, проанализировали весь комплекс торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений России и Армении и определили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

В правительстве России отметили, что по итогам проведенных переговоров Оверчук и Григорян подписали протокол 24-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения. "При участии сопредседателей МПК подписан также ряд двусторонних документов", - заключили там.