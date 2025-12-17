Собянин: в Москве построят еще пять станций Филевской линии метро

Мэр отметил, что новый градостроительный планы развития "Сколково" тесно связан с будущими станциями

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Три станции Филевской линии Московского метрополитена и новые производственные, образовательные и культурные объекты рядом с ними возведут на территории инновационного центра (ИЦ) "Сколково". Еще две станции данной "голубой ветки" городской подземки построят в пределах МКАД, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания попечительского совета фонда "Сколково" под руководством заместителя председателя СБ РФ Дмитрия Медведева.

"Мы предлагаем принять решение о строительстве метрополитена в "Сколково" и продлить Филевскую линию. Это строительство двух станций на территории Москвы до МКАД и трех станций после МКАД, которые <…> будут располагаться в [ИЦ] "Сколково" непосредственно. Таким образом, вся Филевская линия будет состоять из 18 станций метрополитена, и это примерно 35-40 минут до центра города [от ИЦ "Сколково"]. То есть это дополнительная такая серьезная транспортная обеспеченность, транспортные возможности, которые могут дать возможность нам спокойно, динамично развивать эту территорию без ожидания какого-то страшного транспортного коллапса", - сказал Собянин в ходе презентации градостроительного плана развития территории ИЦ.

Он констатировал, что новый градостроительный планы развития "Сколково" тесно связан с будущими станциями метро - вокруг станций метрополитена сконцентрировано более активное развитие деловой части.

Мэр подчеркнул, что с учетом динамики развития и параметров застройки после реализации проекта здесь будет учиться, работать и проживать 100 тыс. человек. "Если взять обычный 100-тысячный район Москвы, то это, условно, 70 тыс. проживающих, 30 тыс. рабочих мест. Здесь все наоборот: 70 тыс. рабочих мест и 17 тыс. проживающих, и плюс студенты", - пояснил Собянин, добавив, что такая концентрация рабочих больше характерна для города с населением 200 тыс. человек.

По его словам, "Сколково" уже превращается в такой полноценный район Москвы. "[Сегодня это] мини-город <…> с 28 тыс. специалистов, проживающих здесь граждан. И мы видим, что проект, несмотря на определенные сложности, активно развивается. И даже то, что в стройке, проектировании находится в сопоставимом объеме с тем, что уже было построено, говорит о том, что динамика, развитие будут продолжаться. В соответствии с вашим (Медведева - прим. ТАСС) поручением <…> Москва сделала апгрейд градплана развития "Сколково", генерального плана, и проанализировала эффективность использования территорий. В результате мы определили для себя несколько направлений: это улучшение транспортной доступности, повышение качества городской среды и развитие разнообразия функций на территории "Сколково", - заявил мэр.