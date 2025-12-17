В Смоленской области объем продукции в обрабатывающих отраслях вырос на 14%

Поддержку в реализации инвестиционных проектов региону оказывает Фонд развития промышленности

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Объем продукции обрабатывающих отраслей промышленности в Смоленской области за год вырос на 14%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Анохин.

"Итоги деятельности промышленного сектора подвели на объединенном заседании совета по промышленной политике и итоговом общем собрании членов Научно-промышленного союза. В 2025 году предприятия продемонстрировали достойные результаты. Вырос индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях, объем отгруженной продукции составил почти 443 млрд рублей - на 14% выше уровня прошлого года", - написал глава региона.

Компании, которые входят в упомянутый Научно-промышленный союз, вносят существенный вклад в этот результат, подчеркнул Анохин.

Большую поддержку в реализации инвестиционных проектов региону оказывает Фонд развития промышленности, добавил губернатор. " За последние три года смоленские компании привлекли более 5 млрд рублей льготного финансирования. В 2025 году региональный фонд достиг исторических показателей - 1,2 млрд рублей, он был докапитализирован еще на 500 млн рублей", - сказано в посте Анохина.

Важным направлением работы стало укрепление кадрового потенциала. Более 1 тыс. договоров о целевом обучении заключили со смоленскими студентами, которые в дальнейшем придут трудиться на предприятия обрабатывающей промышленности. Регулярно проходят и профориентационные мероприятия.