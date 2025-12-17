В Болгарии статьи бюджета на 2026 год будут такими же, как и годом ранее

В начале декабря из-за масштабных акций протестов с участием десятков тысяч человек в разных городах Болгарии правительство сначала отозвало из парламента законопроект о государственном бюджете в евро на 2026 года, а в дальнейшем подало в отставку

СОФИЯ, 17 декабря. /ТАСС/. Парламент Болгарии сразу в двух чтениях принял закон о доходах и расходах в 2026 году, которые могут совершаться до того, как будет принят закон о государственном бюджете. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Принятый закон подразумевает, что доходы казны в 2026 году будут формироваться в соответствии с действующими законами, но расходы не должны превышать ежемесячные аналогичные показатели 2025 года с учетом законопроекта о переходе страны на евро и размера минимальной зарплаты в €620,20, которая решением правительства будет введена 1 января 2026 года.

Предложение о начале рассмотрения полноценного бюджета также было включено в повестку дня заседания парламента, но после демарша политического объединения партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария", которые объявили о проведении 18 декабря очередной акции протеста в центре Софии, было при повторном голосовании отменено.

В настоящее время президент Румен Радев проводит консультации с представителями политических объединений, которые работают в парламенте, о перспективах формирования нового большинства и правительства, но шесть - большая часть из них - уже высказались за проведение досрочных выборов.