Медведев: общая выручка резидентов "Сколково" превысит 850 млрд рублей в 2025 году

Увеличение числа резидентов, создание новых рабочих мест, рост выручки и других показателей позволяют инновационному центру активно включаться в решение фундаментальных государственных задач, указал зампредседателя Совбеза РФ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Суммарная выручка резидентов инновационного центра "Сколково" должна превысить 850 млрд рублей в 2025 году. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета фонда "Сколково", председателем которого он является.

"По сравнению с прошлым годом фонд нарастил ряд показателей. Увеличилось число участников проекта до 5 450 компаний. Создаются новые рабочие места. <…> Вот эти новые рабочие места, они дают и суммарную выручку участников проекта. За этот год она должна превысить плановый показатель, суммарной, подчеркиваю, 850 млрд рублей", - сказал Медведев.

По его словам, увеличение числа резидентов, создание новых рабочих мест, рост выручки и других показателей позволяют "Сколково" активно включаться в решение фундаментальных государственных задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным.

Видео опубликовано в соцсетях Медведева.