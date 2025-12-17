PDVSA: экспорт венесуэльской нефти и нефтепродуктов продолжается в обычном режиме

США 10 декабря с использованием авианосца Gerald R. Ford захватили танкер с венесуэльской нефтью в Карибском море

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 17 декабря. /ТАСС/. Экспорт венесуэльской сырой нефти и нефтепродуктов продолжается в обычном режиме, несмотря на акты международного пиратства, направленные на подрыв экономических прав республики. Об этом говорится в заявлении государственной нефтегазовой компании Венесуэлы Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA), опубликованном в Telegram-канале исполнительного вице-президента, министра углеводородов Делси Родригес.

"Государственная компания PDVSA, ответственная за комплексное управление нефтяной промышленностью, сообщает стране и международному сообществу, что операции по экспорту сырой нефти и нефтепродуктов осуществляются в обычном режиме", - говорится в заявления госкомпании. "Нефтяные танкеры, связанные с операциями PDVSA, продолжают ходить в обеспечении полной безопасности, при технической поддержке и с оперативными гарантиями, законно осуществляя права на свободное судоходство и свободную торговлю, признанные и защищенные международным правом", - поясняет PDVSA.

В документе говорится, что "на протяжении многих лет венесуэльская нефтяная промышленность подвергается односторонним принудительным мерам, саботажу, кибератакам и, в последнее время, актам международного пиратства с целью хищения нефти, и в нарушение экономических прав нации". Однако агрессии не смогли подорвать оперативный потенциал и решимость трудового коллектива PDVSA, который пользуется поддержкой венесуэльского народа, отмечается в заявлении.

"PDVSA подтверждает приверженность защите энергетического суверенитета Боливарианской Республики, выполнению законных торговых обязательств и защите морских операций, действуя в соответствии с конституцией, международным морским законодательством и принципами Устава ООН", - подчеркнула государственная компания.

10 декабря США с использованием авианосца Gerald R. Ford захватили танкер с венесуэльской нефтью в Карибском море. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США планируют оставить нефть себе. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что США намерены конфисковать задержанный возле побережья Венесуэлы танкер и перевозившуюся на нем нефть.