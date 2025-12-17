"Северсталь" ожидает снижения спроса на сталь в стройсекторе РФ на 10% по итогам года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Северсталь" прогнозирует, что спрос на сталь в строительном секторе РФ по итогам 2025 года покажет снижение на 10%, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Сокращение спроса в строительстве объясняется в том числе высокой ключевой ставкой, низким объемом запусков новых проектов, а также сокращением льготных финансовых инструментов.

Снижение потребления металла ожидается во всех основных потребительских отраслях в этом году, добавили в "Северстали".

В машиностроительном секторе, по оценкам компании, потребление стали может сократиться до 32%, а в энергетическом секторе "Северсталь" ожидает снижение металлопотребления на уровне 19% на фоне переноса сроков реализации проектов, сокращения ввода новых скважин и корректировки экспортных цен на нефть.

Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России.

Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.