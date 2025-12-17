Калмыкия приступает к модернизации электросетевой системы

Ее износ превысил 80%

ЭЛИСТА, 17 декабря. /ТАСС/. Калмыкия приступает к масштабной модернизации электросетевого имущества на территории региона в связи с критическим износом, уровень которого превысил 80%. Об этом сообщил в ходе прямой линии с населением глава республики Бату Хасиков.

"Я доложил, в том числе, президенту нашей страны о том, что у нас колоссальный износ энергетической системы - более 80%. По поручению президента совместно с правительством РФ была разработана инвестиционная программа по модернизации электросетевого имущества на территории республики", - сказал глава Калмыкии, отвечая на вопрос жителя региона о решении проблем в энергетическом комплексе.

Хасиков отметил, что принято окончательное решение о включении соответствующих мер модернизации сетей в национальный план, и работы по обновлению электросетевого комплекса республики уже начались. Проведено согласование всех необходимых документов с федеральным оператором "Россети".

В условиях активной застройки региона, а это более 100 тыс. кв. м жилья ежегодно, и строительстве новых объектов обновление электросетевого имущества становится критически важным, уточнил глава республики. Программа по модернизации энергетического хозяйства повысит надежность электроснабжения населения и предприятий региона.

Ведущими темами прямой линии с населением, которая длилась 3,5 часа, стали вопросы в сфере жилищно-коммунального комплекса региона, социального развития, развития дорожной сети.