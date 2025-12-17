Кабмин обсудит сбор урожая и создание очистных сооружений в Геленджике

Ключевой темой заседания также станет финансовая поддержка некоторых регионов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Итоги уборки урожая 2025 года, выделение средств на строительство очистных сооружений в Геленджике и финансовая поддержка некоторых регионов станут ключевыми темами заседания правительства России 18 декабря. О повестке дня сообщает пресс-служба кабмина.

Члены правительства заслушают доклад Минсельхоза о предварительных итогах кампании по уборке урожая. Также планируется утвердить выделение средств из резервного фонда кабмина на строительство в Геленджике очистных сооружений канализации мощностью 50 тыс. кубометров в сутки.

Кроме того, правительство рассмотрит вопрос о перераспределении части полномочий по реализации Национальной технологической инициативы от Минобрнауки к Минпромторгу. На поддержку регионов направлены несколько пунктов повестки: выделение дотации бюджету Кузбасса на социально значимые расходы, включая зарплаты и соцвыплаты, а также предоставление субсидий республикам Северного Кавказа на развитие энергетики и ЖКХ.

В числе других вопросов - перераспределение субсидий на модернизацию коммунальной инфраструктуры Мурманской области и других регионов, изменение правил таможенного контроля мобильными группами и поправки в Семейный кодекс РФ.