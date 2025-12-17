Обновленная "Красная стрела" начинает курсировать между Петербургом и Москвой

Новые вагоны отличаются большей вместимостью и увеличенными размерами спальных мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Обновленный фирменный поезд "Красная стрела" с вагонами увеличенного габарита начинает курсирование между Санкт-Петербургом и Москвой, он отправится в первый рейс с пассажирами с Московского вокзала в Петербурге в 23:55 мск. Время в пути составит восемь часов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.

Новые вагоны отличаются большей вместимостью и увеличенными размерами спальных мест: ширина полок на 3 см больше, верхняя полка длиннее на 16 см, а нижняя - на 6 см. В купейном вагоне предусмотрено 40 мест вместо 36, а проход по салону стал шире.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе РЖД, помимо новых вагонов поезд в преддверии своего 95-летнего юбилея получил новую ливрею и внутреннее оформление, которые оставались практически неизменными с момента появления поезда.

В "Красной стреле" будет "детское" купе с полкой "Мама +" для проезда с ребенком, душевая кабина в отдельном помещении, а в штабном вагоне сразу два специализированных купе для маломобильных пассажиров, сервисная зона и другие удобства.

В августе РЖД представили пассажирские вагоны увеличенного габарита. В перспективе такие вагоны будут преобладать на сети РЖД, говорил ранее замглавы компании Иван Колесников.