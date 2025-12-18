SuperJob: молодежь считает "Яндекс", Сбер и OZON лучшими компаниями для работы

Также молодых людей привлекают должности в правительстве Москвы и ФСБ, говорится в исследовании сервиса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Самыми привлекательными компаниями для работы молодые люди считают "Яндекс", Сбер и OZON, а среди госструктур - правительство Москвы и ФСБ. Об этом говорится в исследовании SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.

Топ лучших работодателей для молодежи составлен на основе комплексного исследования компаний, которые ранжировались по нескольким критериям: популярность HR-бренда, уровень зарплатных предложений для специалистов без опыта и стажеров, наличие программ сотрудничества с вузами, а также программ обучения, адаптации и организованных стажировок.

"Абсолютным лидером по популярности HR-бренда стал "Яндекс" с результатом 15,2% голосов. Среди платиновых лауреатов также Сбер (10,7%), "Газпром" (8,6%) и OZON (5,3%). А среди госструктур - правительство Москвы и ФСБ", - говорится в сообщении.

При этом выделяется группа компаний, где молодым специалистам предлагают зарплату выше рыночной, такие как Сбер, Альфа-Банк, ВТБ, уточняется в материале.

Практически все компании, вошедшие в рейтинг, имеют программы по работе с молодежью. Подавляющее большинство сотрудничает с вузами, имеет собственные программы обучения и адаптации, а также организованные стажировки.