НБКИ: в РФ средний размер автокредитов в ноябре увеличился на 15,2%

Показатель составил 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Средний размер выданных автокредитов в ноябре увеличился на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,5 млн рублей (в 2024 году - 1,3 млн рублей), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем данный показатель, напротив, снизился - на 0,7% (в октябре 2025 года - 1,51 млн рублей).

Среди 30 регионов - лидеров по объему выданных автокредитов наибольший средний размер выданных автомобильных кредитов в ноябре 2025 года был отмечен в Москве (2,2 млн рублей), Московской области (1,89 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,78 млн рублей), а также в Ленинградской области (1,61 млн рублей) и Краснодарском крае (1,58 млн рублей).

Наибольший рост среднего размера автокредита в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали Москва (23,6%), Оренбургская (20,9%), Иркутская (17,7%), Московская (17,4%) и Саратовская (17,1%) области. Меньше всего среди регионов из топ-30 данный показатель вырос в Рязанской (4,8%) и Ульяновской (8,9%) областях, а также в Татарстане (8,9%), Ленинградской области (9,5%) и Краснодарском крае (9,7%).

"После семи месяцев роста средний размер выданных автокредитов стабилизировался. Напомним, что данный показатель сокращался с середины прошлого года в связи с введением макропруденциальных ограничений в автокредитовании, но после пика снижения в феврале 2025 года восстанавливался умеренными темпами. Стоит отметить, что нынешняя стабилизация среднего чека автокредитов наблюдается на фоне сокращения их выдачи в ноябре, свидетельствующем об охлаждении спроса на автокредиты, а также об ухудшении качества входящего потока заявителей", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.