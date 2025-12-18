ТОР "Хабаровск" расширят под комплекс по сжижению газа и индустриальные парки

Это обеспечит создание порядка 3 тыс. высококвалифицированных рабочих мест

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 18 декабря. /ТАСС/. Территорию опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" расширят для размещения двух индустриальных парков и комплекса по сжижению газа. Об этом сообщил в ходе инвестиционного послания мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

"Мы планируем расширение ТОР, в том числе за счет перспективной площадки "Северная", которая привлечет не менее 13 млрд рублей инвестиций. <...> На эту территорию уже заявлены крупные инвестиционные проекты с объемом частных инвестиций 5,4 млрд рублей. Это создание двух индустриальных парков, а также перерабатывающий коммунальный комплекс по сжижению газа", - сказал Кравчук.

Он добавил, что инвестиционная активность в Хабаровске остается высокой. На ТОР "Хабаровск" свои проекты реализуют 44 резидента с общим объемом инвестиций 23,6 млрд рублей, что обеспечит создание порядка 3 тыс. высококвалифицированных рабочих мест.