Минвостокразвития: единый префрежим ДФО упростит механизм отбора инвестпроектов

Унификация льгот и требований к резидентам сделает проще и подходы к администрированию, отметил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Единый преференциальный режим на Дальнем Востоке и в Арктике упростит механизм отбора проектов и вход инвесторов в режим. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев.

"Единый преференциальный режим направлен на устранение этих проблем за счет формирования единого правового контура, включающего в себя в том числе унификацию набора льгот и требований к резидентам, что упростит механизм отбора проектов и вход инвесторов в режим, а также подходы к администрированию", - сказал он.

Алтабаев добавил, что применение нового критерия рентабельности в отношении налога на прибыль снимает вопросы в части необоснованности предоставления льгот во взаимодействии с финансовыми и контрольными органами. "Данный критерий позволит предоставлять льготы тогда, когда они являются необходимым условием запуска и окупаемости проектов, а для проектов с заведомо высокой доходностью будет устанавливаться справедливый уровень налоговой нагрузки", - пояснил он.

По словам Алтабаева, главные недостатки действующей системы преференциальных режимов - это долгое рассмотрение вопросов об увеличении границ территорий опережающего развития и множество нормативных актов, регулирующих схожие меры поддержки в разных режимах. При этом условия, процедуры и требования к резидентам могут сильно различаться.

Единый преференциальный режим объединит все существующие на территории Дальнего Востока и Арктики режимы (ТОР, СПВ, АЗРФ, КОРФ). В едином преференциальном режиме поддержка будет осуществляться только для новых инвестиционных проектов, при этом в первую очередь поддержка будет оказываться проектам в приоритетных отраслях. Присвоение статуса резидента с учетом оценки инвестиционных проектов отраслевыми федеральными органами исполнительной власти будет осуществляться через цифровые сервисы Минвостокразвития и Минфина.

Для инвестора будут предусмотрены обязательные требования в виде минимального объема инвестиций в размере 10 млн рублей и режима налогового мониторинга, налоговые льготы на 10 лет. При этом налоговые льготы будут применять исходя из рентабельности проекта.