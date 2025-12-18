Кабмин Японии назвал поставки СПГ с проекта "Сахалин-2" чрезвычайно важными

Бесперебойные поставки российского газа важны для энергетической безопасности Японии, отметил генсек правительства страны Минору Кихара

Редакция сайта ТАСС

© Александр Семенов/ ИТАР-ТАСС

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Обеспечение поставок сжиженного природного газа (СПГ), в том числе с российского проекта "Сахалин-2", чрезвычайно важно для энергобезопасности Японии, и Токио продолжит работать со странами G7 для продолжения бесперебойных поставок. Об этом заявил генсек японского кабмина Минору Кихара, комментируя решение США продлить до 18 июня 2026 года исключения из санкций для "Сахалина-2".

"Обеспечение поставок СПГ из-за рубежа, в том числе с проекта "Сахалин-2", имеет чрезвычайно важное значение для энергетической безопасности Японии. Мы продолжим тесно сотрудничать с международным сообществом, в первую очередь с G7, и принимать все возможные меры, чтобы обеспечить бесперебойные и стабильные поставки СПГ", - сказал он.

Япония получает примерно 9% всего импорта СПГ с российского проекта "Сахалин-2". На этот объем приходится порядка 3% всей электрогенерации в стране.