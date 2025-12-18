Более 30% опрошенных россиян относятся к корпоративам без энтузиазма

Любят и ждут мероприятия для сотрудников 28% респондентов, говорится в исследовании холдинга "Ромир" и ретейлера Fix Price

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 30% опрошенных россиян относятся к корпоративам положительно, однако без особого энтузиазма. Об этом сказано в совместном исследовании холдинга "Ромир" и ретейлера Fix Price, текст которого имеется в распоряжении у ТАСС.

"Треть россиян (33%) относится к корпоративам скорее положительно, но без особого энтузиазма. Такой ответ чаще других выбирали участники опроса в возрасте от 35 до 44 лет (35%)", - говорится в исследовании.

Еще 28% респондентов любят и ждут корпоративы. При этом чаще всего ожидают праздник именно женщины - 35% против 17%. Нейтрально относятся к корпоративу 16% опрошенных: они готовы пойти, если потребуется. 12% заявили, что никогда не посещают новогодние рабочие мероприятия - такой ответ особенно популярен среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (23%). 8% россиян откровенно не любят корпоративы, а 4% предпочитают заглянуть ненадолго и быстро уйти, поделились аналитики.

По данным опроса, для 45% опрошенных корпоратив - это прежде всего возможность отдохнуть и повеселиться. Женщины выбирали этот вариант ответа чаще мужчин (52% против 35%). 31% участников опроса считают корпоратив способом укрепить отношения в коллективе в неформальной обстановке. Чаще всего так отвечали респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (38%). Каждый пятый (20%) воспринимает корпоратив как возможность почувствовать себя частью компании. 18% считают его формальным мероприятием, которое необходимо посетить, а 13% - способом завести полезные знакомства.

Чаще всего на подготовку к корпоративу (покупка наряда, посещение салона и другие траты) россияне тратят от 3 до 7 тыс. рублей (26%). Еще 24% стараются уложиться в минимальный бюджет, 23% - в сумму до 3 тыс. рублей. 8% готовы потратить от 7 до 15 тыс. рублей, а 3% - более 15 тыс. рублей. Остальные респонденты не ведут учет подобных расходов.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян от 18 до 64 лет из разных регионов страны.