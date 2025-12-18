Приложение "Честный знак" начало показывать пользу продуктов

Сервис уже работает для молока и молочной продукции, бутилированной воды, соков и сладких напитков

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Приложение "Честный знак" представило цифровой сервис "Что за продукт?", который помогает покупателю быстро разобраться в подробном составе продуктов питания. После сканирования кода маркировки на упаковке пользователь сможет увидеть содержание сахара, соли, жиров, трансжиров, добавок, аллергенов и других показателей, сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак").

Сервис уже работает для молока и молочной продукции, бутилированной воды, соков и сладких напитков. Скоро в списке появятся и другие категории, отметили в ЦРПТ. "Анализ состава продуктов с помощью цифровых сервисов - мировой тренд. В России таким источником информации стало наше приложение, которое скачали уже 34 млн пользователей - каждый четвертый житель страны. Сейчас мы сделали следующий шаг, чтобы люди могли осознанно выбирать продукты и управлять своим питанием. "Честный знак" провел тысячи исследований, определяя фактическое содержание сахара, соли и трансжиров", - рассказал председатель совета директоров ЦРПТ, оператора системы "Честный знак" Михаил Дубин.

В основе нового сервиса - официальная методика Роспотребнадзора "Светофор". По цветовой подсказке можно сразу понять сколько в продукте сахара, соли, жиров и трансжиров с учетом суточной нормы: зеленый цвет - низкое содержание, желтый - умеренное, красный - высокое.

В карточке каждого продукта собраны 11 показателей, включая аллергены, пищевые добавки "Е", калории, белки, жиры и углеводы (КБЖУ), витамины и микроэлементы.

"Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета. Потребителя необходимо информировать о составе продукта максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно решить, какие продукты можно употреблять практически без ограничения, а какие требуют более умеренного употребления. Цветовая индикация "Светофор" помогает сделать грамотный выбор продуктов и снизить риски для здоровья граждан", - подчеркнула руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.