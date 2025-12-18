В Хабаровске реализуют концессии на 1,5 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 18 декабря. /ТАСС/. Концессионные соглашения на 1,5 млрд рублей реализуют в Хабаровске, сообщил в ходе инвестиционного послания мэр города Сергей Кравчук.

"В 2025 году реализуются 14 концессионных соглашений с инвестициями 1,5 млрд рублей. Ярким примером успешного сотрудничества стала масштабная модернизация "Гостевого маршрута № 1" с обновлением 47 остановочных пунктов", - сказал Кравчук.

В 2025 году провели масштабную работу по обновлению главной транспортной артерии города, соединяющей аэропорт с речным и железнодорожным вокзалами, отметил мэр. Были отремонтированы почти 6 км дорог, модернизированы 17 светофорных объектов, обновлен перекресток с улицей Краснодарской.

"Выражаю признательность бизнесу за участие в этом проекте, где механизмы муниципально-частного партнерства позволили создать в городе современные инфраструктурные объекты, снижая нагрузку на городской бюджет", - сказал Кравчук.

Отмечается, что сейчас в городской администрации сопровождают 94 инвестиционных проекта, включая 35 проектов социальных и туристических объектов. Для потенциальных инвесторов сформирован перечень из 46 площадок, есть ряд открытых предложений с бизнес-нишами, добавил мэр.